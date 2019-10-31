國民黨籍前立法委員蔡正元今（31）日再度在臉書指出，陳水扁與蔡英文2004年以總統和陸委會主委的身分發表的「兩岸和平穩定互動架構協議」，屬於「意向書」，有法律拘束力，蔡正元也勸陳水扁以及蔡英文老實面對！
蔡正元在臉書表示，陳水扁與蔡英文2004年以總統和陸委會主委的身分發表的「兩岸和平穩定互動架構協議」，在國際法上就是台灣的「意向書」，因為國際法的「禁止反言原則」，有法律拘束力，拘束整個台灣的法律空間；不是蔡英文說「蔡正元的話聽聽就好」！
按根據中央社以及媒體2004年2月3日報導，陳水扁總統當天在總統府秘書長邱義仁、國家安全會議秘書長康寧祥、國防部長湯曜明、外交部長簡又新和行政院陸委會主委蔡英文陪同下，在總統府召開中外記者會，提出由兩岸簽署「和平穩定互動架構協議」，依循「一個原則、四大議題」進行正式談判。
「一個原則」是確立和平原則；「四大議題」為建立協商機制、對等互惠交往、建構政治關係和防止軍事衝突等。
其中在「防止軍事衝突」方面，當時陳水扁主張「非軍事區之劃定」、「避免軍事衝突的具體措施」、「軍事人員以適當方式進行交流」等議題。
蔡正元勸陳水扁以及蔡英文，「老老實實、誠誠實實面對你們曾公開宣布要簽署兩岸和平協議的意思表示，不要再遮遮掩掩了、更不要再說謊了！」
文章來源：《總統府新聞》總統中外記者會答問實錄
文章來源：蔡正元臉書
(中時電子報)
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