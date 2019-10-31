65歲的王女士，感覺右腹腫脹而前往醫院檢查，起初以為只是腸胃不適，但進行超音波檢查發現，肝臟8成以上都是腫瘤，且胰臟頭與淋巴都有大小腫瘤，確診神經內分泌腫瘤。醫師表示，神經內分泌腫瘤9成會轉移至肝臟，若出現心悸、氣喘、發熱、盜汗等10大警訊，就需多加留意。

神經內分泌腫瘤（簡稱NET）是一種會分泌荷爾蒙的惡性腫瘤，有六成好發於胰臟和胃腸道器官，但全身各處器官或組織都有可能生長，每10萬人僅約2、3人會罹患，是一種罕見疾病。因症狀不明顯加上診斷不易，平均確診時間需要5至7年，許多人一發現就是晚期。

臺北榮民總醫院腫瘤醫學部主治醫師陳明晃表示，神經內分泌腫瘤可區分功能性（會分泌荷爾蒙、產生臨床症狀）及非功能性（不會分泌荷爾蒙）兩大類。功能性腫瘤會釋放荷爾蒙到人體內，導致低血糖、熱潮紅、反覆腹痛、反覆胃潰瘍、咳嗽、心悸、氣喘、發熱、皮膚炎、盜汗等十大警訊。

陳明晃進一步表示，10大警訊中，低血糖較為特殊。若在沒有任何慢性病史的情況下，出現多次的低血糖就應該提高警覺。他呼籲民眾勿恐慌，當前述症狀持續數周以上，且經過初步診斷，吃藥後仍無明顯改善，可先到腸胃內科、消化外科、新陳代謝內分泌科及血液腫瘤科做進一步檢查。

神經內分泌腫瘤的治療，由慢至快分為1到3級，醫師將依據腫瘤生長速度提供合適的療法。為助大眾瞭解神經內分泌腫瘤的概念，台灣神經內分泌腫瘤學會將在11月規劃北中南舉辦3場趣味講座，邀請醫師、心理諮商、營養師在各個方面給予建議。

(中時 )