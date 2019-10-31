新北市議員蔡淑君今在市政總質詢指出，國道客運1211、1210依里程計價，票價超過50元，希望能納入雙北1280元月票計費，新北市長侯友宜表示，會研擬將2線公車收回成市區公車，預計明年6月完成，改以兩段票30元，也可使用1280月票。

蔡淑君表示，解決林口交通問題，除了日前到中央開會要求國道開放路肩作為公車專用道外，也希望林口公車轉運站能儘速完成，此外，公路總局的1211、1210是依里程計價要55元，是否能納入雙北1280元月票計費？

侯友宜說，國道客運納入1280元月票計費協調時，與公路總局協調未果，會研擬將2線公車收回成市區公車，交通局會配合林口公車轉運站規畫。

交通局長鍾鳴時表示，公路總局不願開放1280月票，預計明年6月會統整成市區公車，改以兩段票30元，也可使用1280月票。

蔡淑君也分別提到林口地區飆車族噪音問題，並爭取設置銀髮俱樂部、里民活動中心等，侯友宜皆一一當場承諾會全力協助，讓蔡淑君質詢最後，給予侯友宜100非肯定。

(中時 )