雲林農田缺工嚴重，今年幾經波折爭取到勞動部同意開辦示範農業外籍移工，最近卻才得知因台灣上未與4個國家簽訂農業勞動契約而卡關，縣長張麗善表示，希望中央政府體恤農民，暫時不要大肆掃蕩農田移工。

勞工處長張世忠昨答覆縣議員蔡東富、黃文祥詢問農業移工來台進度時表示，菲律賓、泰國、越南、印能等4個移工輸出國，除泰國同意外，其餘3國均表示當初國與國的勞動契約並談到農業，不同意放行。

蔡東富抨擊，「這不是把農民莊孝維嗎？」農民團體已登記完畢，該做的手續也都完成，結果國家的工作沒做好！都還沒談好就不應該推出政策。

張世忠表示，他比較驚訝的是中央政府在開放試辦政策前沒有對輸出國進行國對國協商，這點確實「不可思議」。

張麗善表示，雲林縣缺工實在很嚴重，縣政府配合輔導農業單位申請農業移工， 但中央政府做半套，國與國的契約還未達到共識，源頭還沒打開，這不是地方政府能承擔的責任。

張麗善呼籲政府體卹農業缺工問題，移民署和警政單位能不要任意到農田大肆搜索，此舉對對移工有恫嚇作用，對農業缺工雪上加霜。

她認為，在國家政策還沒有完整配套時，有些移工想在假日打工，政府應試著尋求解套，也站在農民的立場解決問題。

(中時 )