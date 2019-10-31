初審通過。（潘千詩攝）

台鐵鶯歌站至平鎮站，長約18公里，交通部鐵道局打算將中間原有的桃園、內壢、中壢3座車站地下化，並在沿線增設鳳鳴、中路、桃園醫院，中原及平鎮等5座地下化通勤車站。「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫」今（31）日在環保署召開專案小組第2次初審會議，經環評委員閉門會議後通過初審。

開發單位「鐵道局」針對噪音震動、空氣品質、地下水、地面水質、水文、地質、生態、交通等面向做環境評估，並在初審會議中向委員報告。

環評委員認為，施工期間的噪音恐造成民怨、離峰時疏運土方仍可能影響交通，地下化的地段已在塞車，若施工恐會變成交通死亡期，鐵道局有無跟地方政府協調？拆除的廢棄物及衍伸的環境保護對策，鐵道局應說明清楚。

鐵道局回應，因附近是高密度開發區域，沒地方推土方，小結構物能隨時回填的才會暫置，大量的會移到土石場；噪音會做相關措施、拆除廢棄物會陸續補充。交通目前在綜合規畫階段，只能預測未來可能的衝擊跟趨勢，細節要到設計階段才能確定，已跟桃園市政府、新北市政府溝通過，是依照溝通後的共識做大概的評估結果，未來會有更仔細的分析，建議會納入檢討。

經閉門會議，環評委員決議通過初審，並建議鐵道局檢討並加強施工期間宏昌十三街民宅、彩虹社區等敏感點的噪音減輕措施，與地方政府協調交通改善作法，綠化植栽的具體作法、檢討水域生態等對策。主席江康鈺表示，已提供鐵道局相關建議，補充完畢後由環評大會再審。

(中時 )