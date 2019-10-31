今年前國民活招牌哈波（Bryce Harper）告別效力7年的國民，轉和費城人牽手並簽下13年3.3億美元超大合約，加盟記者會上一句口誤，「要把冠軍帶回D.C！」成為球迷茶餘飯後的消遣話題。如今國民這支外卡球隊，先後打敗例行賽兩支百勝球隊道奇、太空人，捧回隊史首座冠軍，哈波離開後隊友幫他兌現這張支票，不避免又被拿出來舊事重提。

哈波效力國民隊期間是球隊主力球星，7年間率隊4度打進季後賽，卻都早早止步於分區系列賽，在國民給出不太優渥的薪資條件後，哈波決定轉隊至費城人，擁抱13年3.3億美元合約，不過哈波一時無法改口，竟在加盟費城人的記者會上口誤，「要把冠軍帶回D.C！」

失去強打哈波後，國民今年展開奇幻之旅，強打少年索托（Juan Soto）挺身而出補強火力，薛爾瑟（Max Scherzer）、「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）季後賽合計貢獻8勝0敗，一路從外卡殺出一條血路，先打敗強敵道奇後，在世界大賽鏖戰到第七戰，最後逆轉戰勝太空人，奪下隊史首冠，成為史上第7支外卡世界大賽冠軍。

國民闖進季後賽以來哈波總是被拿出來討論，雖然哈波先前早說過他衷心祝福前東家，不過哈波一離開國民就立刻拿冠軍，想當然爾逃不過網友的鍵盤攻擊。大聯盟官網也說哈波可能永遠躲不掉了，「在國民奪冠後再指責哈波非常不公平，哈波擔任國民領袖近十年，不過事實卻在他離開的那年拿下冠軍，這話題將會持續被討論一陣子。」

(中時電子報)