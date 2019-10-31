美國空軍證實，10月23日，一架B-52同溫層堡壘式轟炸機( Stratofortress)在英國一次訓練任務中，轟炸機的機翼末端齒輪門鬆脫，掉落在英格蘭波拉里斯(Brailes)的一戶人家花園中，所幸沒有造成居民的傷害。

美國空軍時報(Airforcetimes)報導，這則消息是從格洛斯特郡生活網站(Gloucestershire Live)首先得知，轟炸機的零件掉到當地一名婦女的住家花園，時間大約是下午5點30分，她聽到自己家門外的一聲「哐噹」的物體掉落聲，出去查看，就在前花園裡發現了一大塊的黃色金屬，於是報警處理。

據新聞的描述，這位受災戶說：「當時我正在房內休息，天上傳來一陣飛機的轟鳴聲，過後一段時間，就聽到家門外有物體一種不尋常砸落的聲音。所幸它是落在我的花園，而不是房子裡，這也算是幸運。」

美國空軍發言人皮爾曼(Renae Pittman) 說，下落的零件是機翼上的齒輪門，已經由英國警察送交給第二轟炸機聯隊，目前已經開始進行對B-52機隊進行安全調查，以找出造成事故的原因。

B-52已服役超過60年，是有史以來載彈量最大的轟炸機，如今仍是美國戰略空軍的主力機種，不過近年來出現過好幾次零件掉落的事故，比較誇張的一次發生在2017年，一架隷屬於米諾特空軍基第五轟炸隊的B-52，在訓練飛行時，一具引擎就從空中鬆落，飛行員是發現其中一具引擎完全沒有資訊時才發現的。

所幸這枚引擎是掉在在人煙稀少的山林地區，沒有造成傷害，只是這事件令美國空軍正視B-52的機齡老舊問題，開始著手研究新的升級方案，要更換新式引擎與航電系統，以及全面檢視機體的結構狀況，預計在2024年完成，期望使B-52能夠妥善服役到2050年代。

(中時電子報)