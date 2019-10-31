台中市日南國中自由車隊在教練江思翰的帶領下，赴桃園虎頭山參加2019全國登山車錦標賽，拿下少年團體組總冠軍。（台中市府教育局提供／盧金足台中傳真）

台中積極培養自由車優秀選手，日南國中自由車隊在教練江思翰的帶領下，赴桃園虎頭山參加2019全國登山車錦標賽，拿下少年團體組總冠軍；在個人獎項部分，黃敬倫同學奪得金牌、張柏瑜季軍，邱信維和李玉俊分別搶得第四及第六名，成績優異。

日南國中校長舒富男表示，登山車比賽難度高，不只比膽識，更比技能和熟練度，需要平日勤練，參賽同學能獲得佳績，靠的是跟隨教練一步一腳印的努力；加上校內因為有市府大力支持，設立了全國首創第一座校園越野登山車訓練場地，提供安全且具品質的訓練，也讓選手們更能精進自己能力。

市府教育局表示，全國登山車錦標賽是國內自由車運動單項最高級別競賽，今年的全國錦標賽也首次納入UCI(世界自由車總會)積分，並由國際知名的Brittney Adlynne擔任這次賽會裁判長，入選的菁英與青年選手有機會代表台灣參加2020登山車亞洲錦標賽。

教育局長楊振昇指出，台中市在剛落幕的全國運動會中勇奪55金、54銀、44銅，創縣市合併以來最佳成績，其中自由車即拿下13金，顯見台中在自由車競賽種類上實力堅強。

另外，今年市府加碼獎勵增設「台中市績優運動選手培訓獎助金」，此項獎助措施將為參賽選手提供大大鼓勵和支持，希望讓選手全心投入訓練、全力比賽。

楊振昇肯定日南國中參賽選手的努力，期勉學校及教練、選手們繼續努力，在國內外賽場上為台中、為國家奪得更多獎牌。

(中時 )