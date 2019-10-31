今年至8月底基隆空品平均值測值為台灣西部縣市最低。（許家寧攝）

基隆市天氣品質蟬聯西部最好，還榮獲環保署107年度焚化廠評鑑全國第一。（資料照）

基隆市環保局天外天垃圾焚化廠，近年陸續提升效能，空氣品質指標（AQI）從2014年連續5年逐年降低，今年更榮獲環保署垃圾焚化廠查核評鑑全國第1名，環保局長賴煥紘表示，截至8月基隆空品平均最優，蟬連西部空氣最乾淨的縣市。

市長林右昌在施政報告指出，基隆這幾年來對於環保工作都採高標準的要求，在全國各項排名名列前茅，包括獲得環保署評鑑107年度「企業環保獎」得主，以及焚化廠評鑑第1名，因此基隆連續幾年都是西部縣市中空氣品質最佳的城市。

基隆市空氣品質指標測值分析，2014年至2018年空品平均值從64、60、54、55、53逐步降低，今年1月至8月底止AQI平均值為50，空品測值也是台灣西半部縣市最低，僅次好山好水的宜花東，未來也會持續為空氣品質嚴格把關。

賴煥紘說，基隆廠自委託營運以來，逐步採用先進技術，更換老舊設備，像是以「高合金高周波爐管工藝」提升鍋爐運轉效率，再加上導入大數據的智能化管理，透過妥善的定期檢修，有效降低非計畫的維修次數，維持高效能處理能力。

環保局表示，基隆焚化廠除了肩負垃圾處理、資源再生的重責大任，更是從事環境教育的重要場所，基隆廠服務市民全年無休且有完善防汙設備，可以大幅降低對環境的污染，未來將持續嚴格把關，目標給市民更好的空氣與乾淨環境。

(中時 )