2019樂齡生活展10月31日起，在高雄展覽館一連展出4天，共有長照、醫療和器材等200個攤位參展，訴求銀髮族的身心靈健康，安益國際集團董事長涂建國表示，希望高雄的銀髮產業從製造端就源開始，提供並創造銀髮相關的產品、觀光和金融服務，帶動高雄的銀髮產業發展。

2019樂齡生活展暨國際無齡論壇，10月31日下午2時在高雄展覽館舉行開幕儀式，由安益國際集團董事長涂建國、行政院衛福部社會及家庭署副署長李臨鳳、高雄衛生局長林立人、以及高雄社會局長黃淵源等人共同主持。

涂建國表示，樂齡生活展今年進入第5年，帶動醫療、長照、以及相關器材的新興產業的發展，並成功進到高雄的銀髮產業的市場，而這項新興產業不只是製造，更要結合更多身心靈的領域，提供資深公民更快樂、健康的人生，創造更多銀髮生活、觀光和保險的服務。

涂建國指出，當高齡社會已經成為人類的新常態，高齡市場需求已不侷限於醫療、健康照護、安養、科技智慧、遠距醫療等長照產業，而是從熟齡昇華到無齡的生活態度與方式，引領市場跳脫年齡的數字，關注生活的「狀態」與「品質」，及早建立健康存摺，延伸享受優質生活。

他說，今年的特色之一是，集結宏碁集團、桂冠實業、裕隆集團、新光集團、以及智榮基金會，聯手青年藝術家，設立「無齡生活館」，透過藝術與企業結合的跨界思維，以多面向的無齡生活，呈現無齡世代的身心齡協奏曲，藉由健美、身心安頓、自由連結、以及無齡意志等，傳遞生活實踐的美好價值與未來願景。

「銀髮產業是一個良心事業」，衛福部社會及家庭署副署長李臨鳳表示，她在尚未進入公務體系之前，在私人企業服務時，曾在台北舉辦銀髮產業展覽，可惜，當時的時空環境並未如同現在對老年人口的重視，只能做先驅，因此，她要呼籲從事銀髮相關產業與服務的企業和機構，要提供銀髮族最好的產品和服務。

李臨鳳指出，很高興看到2019樂齡生活展暨國際無齡論壇，以「青銀共好」概念為主軸，展出生活輔具、健康促進商品、養生健康食品、長照安居服務、以及睡眠科技等，共有超過200個攤位熱情參與，讓長輩可以動的好、顧的好、睡的好、吃的好、住的好、以及活的好等「6大好」。

今年首次參展的譽晨公司董事長黃麟竣和總經理黃蘘?夫婦，則親自坐鎮，為參觀者介紹代理的守易立遠紅線各種熱墊產品，他們說，展場內有各式各樣的銀髮族產品，他們希望提供長者，另一項現代科技的選擇。

2019年樂齡生活展暨國際無齡論壇，並獲得宏碁基團創辦人施振榮的智榮基金會支持，在31日聯名舉辦「國際無齡論壇」，結合智榮基金會所累積的中高齡需求洞察觀點，運用青年創業生產力，活化銀髮生命力，為南部地區呈現無齡世界的趨勢與經驗分享，提供無齡生活新思維。

(工商 )