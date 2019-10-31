一名詹姓老翁在臉書發文「魏家二代做回收油、餿水油」，讓因混油案假釋出獄積極做公益的味全前董事長魏應充感到不滿，向老翁提告妨害名譽，後因詹姓老翁在報紙頭版刊登道歉啟事，魏應充委任律師因此撤回告訴，台北地檢署31日依法將詹姓老翁不起訴處分。

味全前董事長魏應充因混油案入監服刑，假釋出獄後擔任頂新和德文教基金會董事長，積極投入公益事業。頂新並在油品風暴後，承諾捐出30億成立食安基金，與銀行簽約成立公益專款信託專戶。

但是，一名65歲詹姓老翁以本名在臉書發文「魏家改頭換面、食物銀行為慈善事業，是在積陰德給民間看？如果你要相信也沒辦法，因魏家兩代製油，一代米糠油多氯聯苯，二代回收油、餿水油，你們看這樣可怕嗎」。

魏應充知悉後，認為詹的不實言論已貶損他社會評價，於是委任律師提告詹姓老翁妨害名譽。

檢方偵查中，詹姓老翁登報「頂新公司從未將回收油、餿水油或地溝油製成食用油出售，本人於民國108年4月24日在Facebook『我是永靖人(枝仔冰)』社團之貼文內容並非事實，對於頂新魏家因此造成的名譽損害，深感抱歉」道歉後，律師撤回告訴，北檢於是依法將詹姓老翁不起訴處分。

頂新製油公司對此強調，不少民眾受媒體或網路言論誤導，誤認頂新使用地溝油、餿水油或回收油製成食用油出售，這些都不是事實，呼籲民眾勿再以訛傳訛，頂新製油公司對所有不實言論均保留法律追訴權。

(中時 )