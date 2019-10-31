鳥嘴潭生態米的古早味飯香，容易勾起人的食慾。（張晉銘攝）

市面上稻米的品種相當眾多，為了提供民眾截然不同的米飯口感，並且鼓勵米食文化，草屯鎮農會引進台農77號稻米，推出鳥嘴潭生態米，並且獲得日本頒發「水田環境特A認定証」，不僅可增加農民收益，其特殊甘甜口感，讓米飯不再只是餐桌上的配角。

草屯鎮農會說，早期農民種植台南11號稻米，後來為了增加農民收入，又找了消費者評選最好的品種「台梗9號」讓農民種植，不過近幾年氣候條件變異，使病蟲害增加，種植變得相對困難，另外，白粉質粒增加，也造成賣相不佳。

農會說，近幾年台灣引進日本越光米品種，自行培育後推出台農77號，其比較抗颱風和病蟲害，對於農民的損失較輕微，目前全台灣種植的地點僅有草屯鎮和花蓮縣富里鄉。而且台農77號還有另一個亮點，就是米飯的香味非常特別，古早味容易勾起人的食慾，吃起來的口感硬中帶Q、甘甜。

草屯鎮農會更獲得日本「米·食味鑑定士協會」頒發「水田環境特A認定証」，其種植區域的土壤、水質和生物性的環境數據，需經過1年檢測核可，才能頒發特A證書，說明草屯地區的生態環境相當良好。

(中時 )