慶祝創校百年，國立中興大學邀請書畫大師李轂摩，在校內藝術中心舉辦特展，展出他近年來創作共80多件，吸引許多藝文愛好者到場觀賞；此外，興大也與科博館攜手舉辦「興潮蝶起‧BetterFly」特展」，展區以過去、現在、未來為主軸，呈現蝴蝶絢麗世界。

78歲的李穀摩出生於南投草屯，幼年時曾務農牧牛，獲啟蒙後投入書畫創作。中興大學校長薛富盛說，李穀摩創作的雞、鳥等景致在早期台灣農村隨處可見，其作品呈現出他與土地的密切關係、對文化的鏈結，期盼透過特展提升學校與社區的人文藝術水準。

「興大百年校慶特展－李轂摩書畫展」即日起開展，將展出至11月30日，展出包括〈千山萬壑〉的山水清音、〈漁歌唱晚曉〉的柳梢掛月等創作，多數是李穀摩近年來完成的新品，傳遞出他生活中的平淡之美與謙和含蓄的生命力。

同樣在興大展出的「興潮蝶起‧BetterFly」特展，展出200種以上興大及科博館典藏的蝴蝶標本、加工品及蝶翅畫作等，3大展區以「過去－絕美的蝴蝶王國」、「現在－近百年的人與蝴蝶」和「未來－蝶飛蝶舞任翱翔」為主軸，盼喚醒大眾對人蝶共存共榮的省思。

(中時 )