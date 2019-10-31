勞動部今天公告107年度人力仲介公司評鑑結果，受評鑑的1042家業者中，獲A級共333家、占32％；B級663家、占63.6％；C級46家、占4.4％，今年至今已有6家連續2年都是C級，勞動部將不核發更換許可證。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，仲介屬許可制，每一次許可2年，只要評鑑有2年皆是C就不會讓其換證，除了不核發處分外，也有部分仲介業者乾脆就不來換證，雇主可以再委任其他仲介公司聘任移工。

今年起勞動部推動仲介公司績優免評制度，如仲介公司近2年評鑑成績為A級且107年1月1日至108年9月15日間未違反就業服務法者，可免接受評鑑1次，以鼓勵服務良好之仲介公司維持成績，今年適用新制度可免評的仲介公司共有371家，在總成績等級上將列明為「績優免評」。

除參考評鑑成績外，民眾也可依引進移工類別、行蹤不明情形來篩選，或是用視覺化的地圖式搜尋，選擇鄰近的仲介公司。

(中時 )