想起幼時被賣、虐待又不能上學的委屈，遠湘雲一度哽咽落淚。（陳育賢攝）

單親媽媽袁湘雲幼時被生父賣去當童工，長大後婚姻又不幸福，只好離婚獨立栽培兒子至台大法律系畢業，但她心中最大的遺憾是青少年時養母不讓她上學，在孩子的支持下，3年前她報名光復高中進修部美容科，今年6月畢業、8月就考取美容乙級證照，一圓求學夢。

新竹市光復高中指出，袁湘雲的身世非常坎坷，在5歲時被父母賣給人家做養女，養母對她虐待打罵不休，國小就必須做很多家事苦力，小學放學後需做手工賺錢添補家用，國中還沒畢業就到工廠當女工，常常要故到晚上11點才能下班回家，之後也沒能再就學，根本是現代版灰姑娘。

成年後北上工作結婚生子，未料卻沒能找到真愛與幸福，還經歷家暴，最終選擇離婚收場，帶了1對子女辛苦獨力養育，全力栽培兒女，希望發生在自己身上的事，不要再發生在孩子身上，而兒子也很爭氣的拿到台大法律系學位，目前已在就業中。

在生活終於可以喘口氣後，她回想到自己少女時代的求學夢，當年喜愛念書的她，每每在上班途中看到別的同齡孩子能夠快快樂樂到學校，她卻要到工廠工作，她就只能暗自落淚，沒能繼續求學已成她一生的遺憾。

湘雲的孩子深知媽媽心中的缺憾，3年前鼓勵媽媽報名光復高中進修部美容科完成少女求學夢。

就這樣，湘雲成了該校美容科「最資深」的同學，同學一開始還不習慣的問要稱她是同學、大姊還是阿姨，更有同學在第1天入學時，問她是不是老師啊，雖然第1學期有些尷尬，但之後全班相處融洽，她也以過來人經驗分享給「小同學」們，大家一起求學成長。

在校3年，湘雲擔任過班長、實習、風紀、衛生等股長，也被各任課老師選為各科小老師。6個學期都是班上第1名，文藝小品文徵選也曾拿到第1名，全校演講比賽第3名、美髮技藝第2名，幾乎所有比賽她都全力參與，之後也考上美髮丙級證照，是進修部的模範生。

湘雲目前以學校所教的舒壓按摩技巧及證照，設立自己的養身工作室，透過手藝、傾聽及分享人生經驗撫慰客人，幫助每個人通過人生每個難關。

(中時 )