小萍發現女性友人小慧與丈夫阿威的簡訊竟曖昧互稱「寶貝兒」、「老公」，多次追問未果，直到小慧當面承認有婚外情，小萍錄音怒告小慧侵害配偶權，要求賠償精神慰撫金。小慧改口否認，辯稱是為激怒小萍，而簡訊是要寄給男友，為誤傳。一審法官以小慧與人夫互稱夫妻、情侶間的親密暱稱，已超越普通朋友關係，有男女曖昧情愫，而判賠3萬元。

小慧因從事直銷而認識小萍、阿威夫妻，還曾借10萬元給小萍夫妻還貸款，小萍在2018年8月間發現小慧與丈夫手機簡訊曖昧，小慧傳「好想一直陪在你身邊」的貼圖及「寶貝老公早安」等曖昧訊息，竟稱丈夫為「老公」；而丈夫也傳「寶貝兒早安」等簡訊，兩人還私下相約見面。

小萍多次質問小慧，並要求不要再騷擾婚姻，小慧都否認塘塞，直到2019年6月間她於阿威公司，在小萍面前坦承兩人有婚外情及性關係。小萍持錄音檔案及手機截圖等證據怒告小萍侵犯她的配偶權，要求賠償精神損失50萬元。

小慧改口否認婚外情，指稱，她常被小萍無端質疑，不勝其擾，只是要激怒小萍。至於簡訊，她是要傳給男友，誤傳給阿威了，而她在線上手遊遊戲的暱稱是「寶貝兒」，一切都是誤會。

法官認為小慧與人夫互稱「寶貝」、「老公」等夫妻、情侶間的親密暱稱，可認定兩人關係親密，已逾越兩性平常社交禮儀應有之分際，而有男女曖昧情愫的婚外情。審酌雙方經濟狀況及婚姻關係受侵害程度等因素，判決賠償3萬元，全案仍可上訴。

(中時 )