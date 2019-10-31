嘉義地檢署偵辦快取寶非法吸金188億案，起訴33人，主嫌孫岳澤夫妻及共犯王木生等3人在逃，其餘30名被告包括涉案議員蔡文旭、調查局官員張道銘等人，地院31日均宣判無罪。

嘉義地院今天下午宣判指出，除被告孫岳澤李欣潔夫妻及王木生由法院發布通緝，尚未緝獲，無法進行審理，其餘被告黃振龍等30人，均判決無罪。

地院指出，檢方以被告黃振龍等30人涉犯銀行法第125條第1項之非法經營銀行業務罪嫌，雖盡心盡力調取、核對相關金流資料，以求證明30名被告招攬「資金」、賺取「利差」，但30名被告本身或長期或高額，投資或借錢給孫岳澤投資或借貸，也可認定是被違法吸金的「被害人」身分。

地院指出，黃振龍等30名被告不論是為了分享賺錢的資訊，或是為賺取佣金，才拉攏或介紹其他投資人一起投資，尚不能直接或間接推論他們與被告孫岳澤有共同違法經營、收受存款業務之犯意，基於無罪推定原則，判決黃振龍等30名被告均無罪。

(中時 )