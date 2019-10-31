女星范冰冰去年因逃稅風波神隱了幾個月，今年初全面復出後，6月又宣布和李晨4年情斷，恢復單身的范冰冰感情動態一直是網友熱議話題，最近她現身無名指上都可見鑽戒，港媒傳她有新追求者，上月生日富商便送上了價值約2億台幣的戒指，但對此，范冰冰代理人說不回應私人問題。

范冰冰前年生日被李晨高調求婚成功，怎知去年范冰冰被捲進陰陽合約事件，不僅重創她演藝事業，還被罰約40億台幣。今年6月范冰冰、李晨分手日前范冰冰弟弟范丞丞上節目《追我吧》，傳出和無緣姊夫李晨零互動，兩人整場沒有眼神交流，氣氛似乎有些尷尬。

據《東網》報導，范冰冰最近和父母親現身機場，身穿白色大衣、頭戴藍色毛帽，手上還拿著皮卡丘造型的手機套，可見少女心不變，傳她有一位大陸富商追求者，手上價值2億台幣的戒指就是對方所送，求證范冰冰代理人梁小姐，對方說「私人問題不會回應」。

(中時電子報)