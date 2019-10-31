韓國瑜國政顧問團總召集人張善政與醫療長照小組召集人王明鉅醫師、經濟小組顧問杜震華教授今天南下高雄參加數位轉型座談會，除針對高屏地區製造業的數位轉型和庶民經濟發展提出未來政策外，王明鉅並就台灣面對高齡少子危機做演說。

現場有來自各地企業家上千人，另國民黨高雄市立委參選人除黃韻涵外，其餘7位立委參選人都到場，並輪番上台表達政見，希望在明年一月十一日，一起下架蔡英文，讓韓國瑜進入總統府，為民主一起努力。

立委黃昭順呼籲大家一起用選票將支持國民黨所有提名的立委進入國會，讓高雄8席立委全壘打，讓韓國瑜當選總統、國民黨全壘打。

張善政說，韓國瑜被罵是草包，如果韓是草包，不會讓教授支持他的理念，韓的理念是「

台灣發大財、台灣安全、人民有錢，人民有錢後，台灣就會繁榮」。

張善政說，韓國瑜當選高雄市長後，就希望高雄市能夠能夠蓬勃發展，希望中央跟地方的政策互相搭配，現在韓國瑜要選總統，因此希望規劃對高雄及高屏地區經濟發展非常有牛肉的東西。

張善政痛批蔡英文總統及行政院長蘇貞昌沒有做過生意，不知道民間疾苦，韓國瑜在北農作過生意，他與韓都做過生意，所以非常清楚民間疾苦。

張善政表示，國內產業以中小企業居多，面對數位潮流來襲，不若鴻海與台積電這種巨型企業具備自主的研發與因應能力，所以中小企業數位轉型絕對是政府必須要協助的重點。

張善政說，國政顧問團會希望在南部製造業密集的工業區成立智慧製造顧問服務公司的新聚落，並讓研究法人的實務經驗老手陪同進駐，如此，不但可以協助南部的製造業轉型智慧製造，也創造了南部智慧服務的新創事業，增加年輕人在南部的高端就業機會，讓經濟發展起來。

(中時 )