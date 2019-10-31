桃園和花蓮兩地警方今天查緝一宗龐大販毒集團，過程中刑警幹員奮力拉開車門，竟遭歹徒拉入車內挾持並衝撞警車逃逸，其他幹員見狀連開四槍，致使毒販車子衝撞檳榔攤外牆翻覆落網，追捕驚險過程畫面曝光，遭挾持的刑警脫險後說，萬一槍枝射偏，後果難以想像。

桃園市刑事警察大隊偵六隊與花蓮縣刑事警察大隊偵二隊，今天中午共同偵辦一起毒品集團時，在跟監過程中被毒蟲發現，雙方發生追逐

桃花警幹員緝毒遭挾持驚險畫面曝光 （警方提供/吳家詮傳真）

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