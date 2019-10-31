全面追緝 桃花警幹員緝毒遭挾持驚險畫面曝光 17:112019/10/31 中時電子報 吳家詮 、中國時報、 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃花警幹員緝毒遭挾持驚險畫面曝光 （讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園和花蓮兩地警方今天查緝一宗龐大販毒集團，過程中刑警幹員奮力拉開車門，竟遭歹徒拉入車內挾持並衝撞警車逃逸，其他幹員見狀連開四槍，致使毒販車子衝撞檳榔攤外牆翻覆落網，追捕驚險過程畫面曝光，遭挾持的刑警脫險後說，萬一槍枝射偏，後果難以想像。 桃園市刑事警察大隊偵六隊與花蓮縣刑事警察大隊偵二隊，今天中午共同偵辦一起毒品集團時，在跟監過程中被毒蟲發現，雙方發生追逐 桃花警幹員緝毒遭挾持驚險畫面曝光 （警方提供/吳家詮傳真） ★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品! (中時電子報) #過程 #幹員 #刑警 #刑事 #警察大隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 聯合國醫生刑警軍人都愛她 單身優渥熟女遭詐560萬 16:392019/10/27 社會 棄刑事審判權，主權落空 04:102019/10/29 時論廣場 水泥工夜襲正妹 變態誘惑「我很大能讓妳舒服」 13:492019/10/29 社會 駕駛邊開邊穿內衣 更衣過程全都錄 20:072019/10/29 時事 線民費當小金庫 檢起訴9海巡幹員 12:332019/10/30 社會 違法攻占政院 二審還未結 01:102019/10/31 政治要聞 Apple被騙積蓄不敢告訴家人 04:102019/10/31 娛樂新聞 網友毀謗恐嚇郭母 蔡沁瑜赴刑事局提告 11:302019/10/31 社會 抓壞人也要顧健康 醫護人員挺警健檢 11:542019/10/31 社會 洪秀柱看韓選情：進入翻轉過程 15:132019/10/31 政治 社會熱門新聞 台灣惠普前董事長黃河明墜樓不治 - 社會 攜箭搭高鐵被請下車 怒告高鐵董事長等4人 - 社會 北港香爐？7男警與1女警搞不倫 - 社會 鶼鰈情深 黃河明妻子沈啟為我首位女民航局長 - 社會 罵陳明文「臭卒仔」被告 林國慶請法官直接判 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。