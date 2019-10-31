10月1日南方澳跨港大橋斷裂崩塌，行經大橋的中油油罐車司機張建昌隨斷橋掉落，命懸一線，所幸南方澳漁友加油站站務人員合力救出張建昌，今天（31日）中油表揚時，張建昌透過聲明感謝眾人把他從死神中搶救下來。

南方澳漁友站站務人員王昭軒、林宏茂、陳嘉政、伍正輝，當時冒著油罐車隨時會起火燃燒的危險救出張建昌。王昭軒回憶說，當下的想法就是司機還能出聲、還有救，一定要想辦法救出來！趕緊架梯用接力方式扛下司機，也有很多漁民等人幫忙，將司機交給海巡後聯絡救護車送醫。

由於張建昌還在醫院休養、復健，張妻代為發表感謝聲明，張妻說，如果沒有眾人的搭救，他的命可能就隨著濃煙飄向西行，心中除了感謝、感激，還有無盡的感恩。南方澳漁友加油站是中油的加盟漁船站，中油總經理李順欽事發後已前往致謝，昨天再赴蘇澳區漁會的表揚典禮中，頒發感謝狀，再次肯定他們的義行。

(中時 )