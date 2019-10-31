圖為紅外相機捕捉到的雪豹交配畫面。 （照片取自新華網）

世界自然基金會人員29日表示，世界自然基金會黃河源雪豹調查取得新進展。截至目前，黃河源雪豹調查已記錄到雪豹觸發紅外相機次數194次，照片和影片資料2131條，其中包括多次雪豹交配過程、母雪豹攜帶幼崽等珍貴畫面。

在公布的一段畫面中顯示，9月2日，一隻雪豹在湖邊山脊上悠閒漫步，怡然自得的刨坑標記，巡視領地。10月5日，紅外相機再次拍到這隻雪豹，它背對畫面，凝視著眼前的湖泊，似乎在守望這片天地。

「我們先後通過5次野外調查布設了22台紅外相機，覆蓋面積約425平方公里。」青海原上草自然保護中心創始人阿旺說，這些資料對説明我們瞭解黃河源雪豹的分布區域、生存狀態、種群數量以及雪豹的行為等方面有著重要作用，也為保護黃河源雪豹及整個生態系統提供了重要的科學依據。

2018年10月，世界自然基金會聯合青海原上草自然保護中心啟動了「黃河源雪豹調查」專案，是三江源國家公園管理局和世界自然基金會合作的「誕生在三江源——國家公園創行」項目的重要內容之一。

世界自然基金會雪豹項目經理何兵說，這些精彩的鏡頭不僅再次證實了黃河源是三江源區域重要的雪豹棲息地之一，更生動體現了雪豹與水源地的關聯，詮釋了雪豹作為「高山守護神」的角色。

(旺報 )