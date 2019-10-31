東華書藝團在去年由幾個大男孩發起，投入偏鄉小學教學，利用每周三午間讓孩子們在書法世界中徜徉，學習漢字書寫與結構審美，培養靜心安定的狀態。負責人之一的林冠傑提到，不僅是小朋友，連老師都常犯寫字錯誤，才會有那麼多「職業病」，點出實踐歷程中常見問題。
書藝團由東華教育系、社會系與特教系等學生組成，融入自身專長開闢教學方案與計畫，投入壽豐鄉豐裡國小，周三正好是半天上學日，吸引低、中、高年級16位學生參與，打破營隊式集中火力，採用每周一次方式進行，達到漸進式吸收效果。
林冠傑表示，漢字是國人最觸手可及的藝術領域，在每周2小時的課程中，教導孩子字體的建構、審美與書寫。達到靜心的途徑有上百種，但書法卻能同時融入動與靜之間，在運筆的動態中，保持內心靜態的平衡。
林冠傑提到，有時經驗老道的教師反而容易犯下書寫的錯誤，導致職業病「50肩」症狀，板書不同於一般桌面書寫，懸空的書寫環境若只借手腕力道很容易受傷，最好以手肘及手臂力量輕帶筆尖，才能收事半功倍效果。
林冠傑說，許多好動的孩子練字後紛紛表示感到很平靜，家長也指出孩子成長了不少，無論在寫字或是氣質方面都精進許多。計畫今年受到教育部青年署6萬元獎金補助，未來將繼續課程，培養偏鄉學童開拓視野。
(中時 )
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