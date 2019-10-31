許多長輩因家境與交通問題，一輩子都沒去過台北，老家春遊貼心安排101大樓、動物園與總統府等行程，讓老人圓夢。（老人暨家庭關懷協會提供／王昱凱花蓮傳真）

蔡智全憶起在公門服務時，看過太多被排除在社福邊緣的弱勢者，在2005年毅然決然成立老人暨家庭關懷協會（簡稱老家），從最基礎的送餐開始做起。蔡智全心酸提到，許多老人活得沒尊嚴，生日願望只求一死，協會近年推展「圓夢計畫」，找回生命尊嚴。

蔡智全提到，近年政府、民間社福措施漸佳，但仍有許多因土地與子女問題被排除在低收資格外的弱勢長者等待援手，老家由社工師量身安排包含送餐、津貼與居家等服務外，以春遊、園遊會與餐會，協助長者了卻心願。

「好想到飯店吃一頓」，蔡智全回憶一位伯伯跟他說過，沒去過飯店吃飯，非常想體驗一次。老家無懼舟車勞頓，每年歲末載送長輩前往飯店用餐，許多人不解怎麼不給錢就好，但蔡智全堅持，因為一趟宴席的體驗，可能是長輩一生都不曾有過的尊爵感受。

蔡智全說，早年環境差、交通不便，很多長者沒去過台北，每年春遊都會安排這些老人前往最富盛名的101、總統府與動物園遊玩，以「圓夢之旅」完成長輩懸掛心中的夙願，貼近觀看電視上出現的地物景觀。

蔡智全提到一位「關燈伯伯」，後半生受老家送餐服務照顧多年，不開燈的節儉個性讓送餐社工十分有印象，前幾年過世後，將積蓄部分化為金條贈給老家。蔡智全說，老家立志成為花蓮社福邊緣護欄，提供找回尊嚴的感動，也是許多長輩臨終前仍十分感念的原因之一。

(中時 )