指揮家亞尼克．聶澤－賽金的身高不高，但站上指揮台，就像個巨人，隨音樂舞動。（姚志平攝）

指揮家亞尼克．聶澤－賽金的身高不高，但站上指揮台，就像個巨人，隨音樂舞動。（姚志平攝）

指揮家亞尼克．聶澤－賽金的身高不高，但站上指揮台，就像個巨人，隨音樂舞動。（姚志平攝）

極負盛名的百年天團費城管弦樂團，睽違5年後再度來台，在指揮家亞尼克．聶澤－賽金的帶領之下，今（31日）上午與蕭邦鋼琴大賽首獎得主趙成珍在台北國家音樂廳彩排。（李欣恬攝）

極負盛名的百年天團費城管弦樂團，睽違5年後再度來台，在指揮家亞尼克．聶澤－賽金的帶領之下，今（31日）上午與蕭邦鋼琴大賽首獎得主趙成珍在台北國家音樂廳彩排。（李欣恬攝）

極負盛名的百年天團費城管弦樂團，睽違5年後再度來台，在指揮家亞尼克．聶澤－賽金的帶領之下，今（31日）上午與蕭邦鋼琴大賽首獎得主趙成珍在台北國家音樂廳彩排，亞尼克．聶澤－賽金仔細調配音色、速度和情感，和團員溝通順暢、默契良好，費城之聲厚實的聲響，也震撼人心。

今（31日）晚將一連演出兩首份量頗重曲目，分別是拉赫曼尼諾夫的《第一號鋼琴協奏曲》，以及德弗札克的《新世界交響曲》。

亞尼克．聶澤－賽金表示，演出這兩首作品非常有代表性，「《新世界交響曲》能呈現費城管弦樂團的銅管、弦樂聲部特色，而拉赫曼尼諾夫的作品，和費城管弦樂團的連結很深，拉赫曼尼諾夫曾說過，我們是他最喜歡的樂團，他心心念念想的都是費城之聲，這是一種連結和傳統。」

亞尼克．聶澤－賽金的身高並不高，但他一站上指揮台，就像個巨人，又舞又跳，和樂團連成一氣，臉上盡是為了音樂而喜悅的笑容。他表示，非常信奉指揮大師伯恩斯坦「全身都要參與指揮」的哲學，「我在意的不是我的姿勢，而是如何讓音樂在我的體內流竄，我得先活進音樂裡，才能進而把訊息傳達給音樂家，給觀眾最好的演出。」

趙成珍在結束和樂團的排練之後，緊接著又在排練室練琴，悠揚的琴聲，迴盪在國家音樂廳大廳。

亞尼克．聶澤－賽金表示，趙成珍是他音樂上的摯友，兩人曾一起合作錄製莫札特《第二十號鋼琴協奏曲》，去年夏天也一起和費城管弦樂團同台演出莫札特，「我很欣賞他的音色，他的音樂品質很好，不會太有侵略性，而且又有豐沛的聲響，我由衷讚嘆。」

現在費城管弦樂團有兩位台灣團員，分別是中提琴家陳則宏和小提琴家陳雨婷，陳則宏表示，費城之聲的特色在於扎實、厚實的聲響，「那樣的聲響，是來自於全體團員都全神貫注地互相傾聽，形成一大特色。」

晚演出之後，明晚費城管弦樂團在台的第二場演出，將與小提琴家麗莎．巴蒂雅許維莉演出柴可夫斯基《D大調小提琴協奏曲》，演出地點同樣在台北國家音樂廳。

(中時 )