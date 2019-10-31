中共軍事力量快速發展已威脅到美軍的全球領先地位

中共領導人已制訂一項3階段計劃，在2049年以前打造出全球最強大的武裝力量，美國智庫「新美國安全中心」(Center for a New American Security)一份最新報告做出上述的嚴厲警告。報告作者前美國國防部長沃克(Robert Work)和國防安全專家格蘭特(Greg Grant)強調，如果美國要阻止中國大陸成為全球頂尖的軍事大國，就必須制訂全盤的計劃，否則美國在軍事戰略上將完全處於被動狀態。

據《國家利益》引述這份研究報告指出，1991年中共領導人看到美國領導聯軍攻打伊拉克的「沙漠風暴行動」，以精準的導彈與火砲快速癱瘓伊拉克，更加堅定了加速發展武力的決心。

報告說，從這場戰爭對中共的教訓是，必須要在戰爭初期就進行猛烈攻擊，否則一旦失去主動權，就無法應對後續全天候的導彈轟炸。而到了1990年代中期，共軍高層領導領導意識到，在與美國長期的軍事技術競爭中要達到超越美軍的戰略目標，可以分成3個階段來進行觀察：

第一階段是共軍處於技術劣勢的競爭狀態，努力進行軍事現代化以縮小與美軍的差距，同時也要適應在打擊深度與廣度上無法與美軍媲美的事實。

第二階段是在制導武器與和作戰網絡上發展到與美軍大致對等的狀態，這個階段可以讓共軍有能力阻止美國對大陸周邊地區進行軍事干預。

第三階段則是體現共軍理想中的最終狀態，屆時共軍將建立絕對的技術優勢，超越美國軍方，使共軍能夠很有自信地擺脫第一島鏈的侷限，並將美軍推向第二島鏈(日本和菲律賓東部)甚至其他更遠的地區。

報告認為，中共在2019年仍處於第一階段，由於其經濟發展和軍事技術快速進步，第二階段很快就會來臨。

共軍技術的快速發展部份上來自於無所不在的工業間諜活動，此外，共軍還發展出針對作戰網絡系統進行破壞的概念和能力，這些作戰網絡包括美軍的指揮、控制、通信和情報系統。另外共軍還有一些尚未公開的作戰規劃，例如以大量的遠程精確導彈和先進的瞄準系統，在衝突最初階段穿透美軍防禦系統或是隱密的穿刺打擊能力，以造成突襲的效果。最後，則是積極開發人工智慧在新武器與戰術中的運用。

報告說，美國防部過去制訂的應對措施已經用了很長時間，未來必須發展新的作戰概念、系統和武器平台，才能使戰勝中共瓦解美國作戰網絡的企圖。

總而言之，中共正在推動諸如量子科學、生物技術、高超音速以及彈道導彈和巡航導彈等關鍵領域的軍事技術競爭。美國必須更積極地應對這場競爭，創造出更強的新技術。而如果五角大廈不這麼做，2049之後就會在對抗共軍時完全處於被動的防禦狀態。

(中時電子報)