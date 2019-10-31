「湖岸」 運用炙燒手法展現牡丹蝦、葡萄柚等最純粹的原味，且搭配上融入藍柑橘酒色的魚澄清湯及核桃粉，營造出湖岸沙灘的意境。（馮惠宜攝）

「向日葵」吸睛度十足，花苞是選用帝王蟹肉切丁、拌入蒔蘿、蔬菜丁，再搭配特製爽口塔塔醬，花瓣的部分則以一片片切的薄透、醃入梅味的黃橙南瓜片堆疊鋪排，飽滿黝黑的魚子醬成為了向日葵的花蕊。（馮惠宜攝）

蛤，珍奶是鹹的！這是珍奶也不是珍奶，台中日月千禧酒店24樓極炙牛排館，11月1日起一連三天、邀請的台北君悅酒店寶艾西餐廳主廚羅偉洲舉辦六場「玩味饗宴」客座餐會，先後與法國、澳門等地米其林二星餐廳名廚交流的羅偉洲，以法餐手法，將澄清雞湯和魚子醬變化出貌似珍奶的驚喜小點，一上桌就引起席間騷動，紛紛拿出手機拍照。

日月千禧此次邀請特別邀請榮獲米其林餐盤推薦的台北君悅酒店寶艾西餐廳主廚羅偉洲客座，讓消費者品嚐到充滿創意、樂趣的美饌佳餚。

目前擔任台北君悅酒店寶艾西餐廳主廚的羅偉洲。自商科畢業後一頭栽入西餐料理領域，7年級生的他，18歲開始學做菜，28歲當上台北君悅酒店副主廚，剛滿30歲就升任寶艾西餐廳主廚，至今主廚資歷已達5年，先後與法國米其林二星餐廳LE TAILLEVENT與澳門米其林二星餐廳TASTING ROOM之名廚交流、並努力汲取廚藝新知、練就超齡廚藝。

羅偉洲擅長歐陸、法式料理及創意美食，喜好以台灣時令鮮果入菜，認為藉由當令食材所烹煮出的菜色，不僅最能呈現鮮美的風味，更是對寶島這塊土地的最佳禮讚。

在此次「玩味饗宴」客座餐會中，他將南法普羅旺斯的浪漫印象以及寶島台灣的飲食文化幻化為餐桌上的美味，其中主廚驚喜小點巧搭「珍珠奶茶＋月餅」，珍珠奶茶由法式澄清雞湯、魚子醬調製，法國經典、台式風格，碰撞出新奇獨特的小點，而月餅以新加坡點心花餅呈現，點綴上柚子果醬，精巧爽口。

另一道「向日葵」吸睛度十足，花苞是選用帝王蟹肉切丁、拌入蒔蘿、蔬菜丁，再搭配上雷穆勒醬特製而成的爽口塔塔，雷穆勒醬中多樣香料，提引出蟹肉的鮮甜，花瓣的部分則以一片片切的薄透、醃入梅味的黃橙南瓜片堆疊鋪排，飽滿黝黑的魚子醬成為了向日葵的花蕊，吸睛度十足。

另，午餐「純淨」、「熟成」二選一，「純淨」嚴選美國頂級菲力，用蒜頭、迷迭香醃漬後裹入荷葉烤。「熟成」將匈牙利鴨胸置入冰箱輕熟成，鎖住鴨胸甜度、緊實肉質後慢烤，特意配搭上的洛神花醬，解油也提昇風味。

晚餐主菜為「經典」、「煙燻」二擇一，「經典」羅西尼牛排結合牛排與鴨肝的美味。「煙燻」結合伊比利戰斧豬排及酥炸松露風味豬肉餅。

(中時 )