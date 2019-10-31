香港民間發起11月2日下午在維多利亞公園舉行「求援國際 堅守自治」集會遊行，昨日(10月30日)警方發出禁止集會通知書，申請人劉穎匡提出上訴。今天公眾集會及遊行上訴委員會聆訊，委員會聽取雙方陳述後，決定維持警務處長決議，駁回申請人的上訴。

遊行上訴委員會表示，由於近日連續發生公眾集會期間或結束後的嚴重暴力事件，委員會一致認為該活動會對公眾及參與者的人身安全構成威脅，裁定禁止集會。

劉穎匡聆訊後接受採訪，他表示對於上訴委員會的決定不意外，近幾個月大部分的上訴案件，上訴委員會都傾向維持警方決定，且並未陳述詳細理由，做法十分粗糙。他更表示，目前已有90位民主派區議會候選人聯絡他，表達若是遊行上訴失敗，將有意在11月2日在維園草坪一同舉行選舉集會。

劉穎匡在聆訊時表示，會汲取過往經驗，他與團隊決定遊行將不會舉行在週日，地點也不會選在九龍，在他過去8次參與遊行經驗，只有兩次在週日舉辦的遊行曾遭警方以催淚彈驅離。

(中時 )