台灣有許多小吃擄獲了日本人的心，帶動觀光潮，也讓文創產業將許多台灣著名的小吃融入設計之中。日前就有家日本潮牌將台灣連鎖餐廳「溫州大餛飩」融入帽T的設計，推出一款印有溫州大餛飩菜單及字樣的潮T。商品曝光後，竟熱銷到斷貨，讓不少台灣網友笑說：看了好想點單！

日前，有家日本潮牌以知名連鎖餐廳溫州大餛飩為靈感，將其字樣及菜單印上連帽潮T。從官網釋出的商品照片可以看出，在帽T的正面印有溫州大餛飩的字樣，背面則是直接貼上一張菜單。而這件帽T也不便宜，在props-store-online的網站上，「溫州大餛飩」帽T的標價大概是新台幣3000元，一共有5個尺寸S、M、L、XL和XXL。接地氣的設計吸引了不少人購買，目前已熱銷到斷貨，想買來收藏都買不到囉！

日本潮牌將台灣連鎖餐廳「溫州大餛飩」融入連帽潮T的設計，推出一款印有菜單及字樣的潮T。（圖／翻攝自props-store-online）

這件帽T在台灣曝光後，讓不少網友笑瘋，「竟然不是珍珠奶茶」、「這其實是員工制服吧？」、「看了好想點單」、「快笑死了」、「菜單在幹嘛啦笑死」。

(中時電子報)