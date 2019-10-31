▲全縣運動會聖火由第1棒的五育高中聖火隊，展開繞行13鄉鎮市的聖火傳遞工作。（楊樹煌攝）

▲全縣運動會聖火傳遞抵台灣地理中心埔里，由選手遞交埔里鎮長廖志城。（楊樹煌攝）

▲全縣運動會聖火傳抵埔里，各機關首長和學校師生都在鎮公所迎接，並由埔里國小運動選手承接後再遞交仁愛鄉續傳遞。（楊樹煌攝）

▲今年全縣運動會的「奪標」獎座亮相，以水晶琉璃設計打造，超吸睛。（楊樹煌攝）

第67屆全縣運動會聖火今31日在藍田書院由副縣長陳正昇點燃後，交給教育處長陸正威再由南崗國中特教生的選手，圍成圈再點燃6支聖火火把，然後將全部7支聖火火把傳遞給第1棒的五育高中聖火隊，旋即出發，展開繞行13鄉鎮市的聖火傳遞工作。

今年全縣運動會總錦標獎座在點燃聖火前，也首次亮相，由陳副縣長與在場所有貴賓共同見證，今年錦標獎座是以水晶琉璃設計，搭配「南投觀光首都」為主軸打造的，命名為「奪標」，將成為全縣所有選手全力以赴，爭取佳績的最高目標。

陳副縣長指出，今年全運會南投縣代表隊獲得15金15銀13銅在全國6都之外名列第1名，成績是史上最佳，可見南投縣各項運動選手教練及培訓學校長期努力，已獲相當可觀成果，希望即將展開的全縣運動會，所有參賽選手都能再接再厲，展現最佳運動員精神，並爭取最好佳績。

第67屆全縣運動會將於11月2日至11月5日在縣立體育場等場地舉行 ,11月2上午9時在縣立體育場舉行開幕典禮，並頒獎表揚108年全國運動會績優選手教練，當天上午10時30分在縣立體育場大門廣場前並有萬人米食品嘗饗宴。

本屆縣運會有一般性競賽、公務人員競賽、教職員工競賽、適性體育競賽項目，共35個項競賽，分27處場地舉行，大會裁判及工作人員有1,800人，參賽隊職員有15,381人，多數活動在周六舉辦，歡迎縣民共同參與。

(中時 )