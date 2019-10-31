韓國瑜參加平鎮區後援會時說，進了平鎮，盡可能跟每個人握握手，越走人越多，每個人都充滿期待，熱情洋溢，台灣真是寶島，是我們熱愛的家園，永遠不會放棄的目標，就是為了建設台灣。

他說，每個人的表情充滿期待，這一路走來，澎湖鄉親剛剛來電抗議，因為我忘了講有去過澎湖。這3年多好多人過得很辛苦，台灣是寶島，這輩人走過生命中很辛苦的一段，這一代很多白手起家，有時要借錢，標會來投資。那個年代大家奮鬥辛苦，但到了同溫層，奮鬥系統被降低，走到懸崖邊，生命力會爆發，每個人都是勇士。年輕當兵媽媽給五百，退伍半工半讀一路拚，睡覺只能睡4、5小時，從來不會懈怠，只要認真工作努力打拼，未來前途光明。台灣的現況曾幾何時，聽到太多民眾叫苦，其實民眾不怕苦，怕的是未來沒希望。

韓國瑜說，各行各業到現在為止，還沒有哪個行業對未來充滿信心。每個人都在擔心未來，民進黨執政3年半，好多人好苦，最擔心的是年輕人的未來，不知道該怎麼辦，課綱調了，嘉義70歲的大姊說，課綱改到我都不知道怎麼教孫子，茶農掉眼淚賣不出去，墾丁民宿業者3間民宿都賣光，因為沒有客人。高雄遊覽車公會理事長128輛遊覽車，現在剩下1輛，不能賣否則公司就要解散。很多人都無奈，漁民也在抱怨，農漁民勞工中小企業都在害怕，台灣不能在這樣下去，未來不知道該怎麼辦，事實上台灣人民給了民進黨全面執政機會，所有台灣人民都希望執政好，包括我本人，我從來不會因為政黨不一樣幸災樂禍，執政3年半交不出成績單，內政教育經濟兩岸外交各方面拿不出來，選舉一到開始抹黑造謠，因為拿不出成績單。2020年1月11號，如果未來台灣繼續這樣，未來台灣會忘記世界、世界會忘記台灣，被鎖起來被孤立，必須改變，民進黨這張成績單無法接受，這次投票要拜託大家改變未來。

(中時 )