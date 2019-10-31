去年底吊車尾順利7連霸議員的桃園市八德區議員劉茂群，去年6月以恭賀陸光四村棟委當選為由，委託呂姓助理穿著服務背心、發送價值738元的蘋果禮盒39盒給棟委，今年2月被依違反選罷法起訴，桃園地院民事庭31日以賄選事證明確，判她當選無效。

八德區陸光四村共有1890住戶，有投票權人逾4千人，62歲的劉茂群4年前當選桃園市首屆市議員時，僅在陸光四村拿下82票，而獲得1600票、最高票的趙正宇又已成功轉戰立委，劉為積極開拓票源，去年6月6日以2萬8800元購入39盒蘋果禮盒，委託38歲的呂姓助理幫忙發送。

呂女隨即以電話聯繫等方式，和陸光四村棟委相約中庭、附近超商等地，交付蘋果禮盒，並拜託在市議員選舉投票支持劉茂群。檢調查出劉2016年致贈棟委葡萄禮盒只限友好的棟委，認為聚餐後致贈隱含感謝賓客願意花時間給面子到場不致冷場的意思，與這次全面性餽贈不同，認定是賄選，依違反選罷法起訴，並建請法官從重量刑。

民政局指出，當選無效之訴為二審制，劉茂群若不服判決得向高等法院提出上訴，半年內二審就會判決定讞，若劉未上訴或二審沒有翻盤，將牽動後續的遞補程序，八德區市議員一職可望將由落選頭、曾是警政署十大槍擊要犯的段樹文遞補。

(中時 )