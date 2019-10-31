救護器材大開箱

「別小看救護人員，我們都是經過專業訓練的！」內政部消防署10月推出的「救護器材大開箱」影片主角，桃園市政府消防局高級救護技術員楊尚樵不僅口條好，救護技術更是一流，參與過國內外救護競賽，更在今年吉隆坡野地救護比賽中，與團隊拿下冠軍。台灣緊急救護技術如此純熟，他期盼民眾能尊重專業外，也希望能在體制內逐漸推動救護專責，走向更細緻的專業分工。

楊尚樵與桃園市政府消防局三民分隊黃思婕、第一搜救救助分隊黃國維、黃彥璋、龜山分隊陳怡靜、以及南投縣政府消防局林怡妏等人自費組團，參加第三屆吉隆坡野地救護比賽，與東南亞各國同場較勁，以迅速、細膩、得宜的處置，一舉拿下國際組冠軍。

野地救護比賽與一般救護案件相比，除了救護資源上有很大的不同，在台灣的野地救護，多有救助、救護兩組，搭配各種救助、救護、繩索等器材，以常見的山難搜救為例，如果知道民眾切確位置，每次出勤也要動員至少20人。

野地救護比賽要在30分鐘內走完10個關卡，考驗了選手在面臨險境時，就地取材、找到替代方案跟工具來完成目標。雖然僅有3名傷患，但其他險境考驗了救護員的體能、同伴互助等技術與默契，楊尚樵指出，現場大概就是只能有三角巾、紗布等很基本的資源，「連要搬運的病患的擔架，要靠現場取材，用竹竿跟樹皮編起的繩子組合起來」。

整場比賽中，讓楊尚樵印象最深刻的就是最後要4人團隊要帶著患者渡河時，一旁的工作人員問他「你需要什麼」，他看了看團隊中兩位女隊員，就說「我需要支援」，只見工作人員對他搖搖頭說「沒有」。於是他們咬著牙，不但把病患運送渡河，還取得第一名的佳績。

學歷背景雖然是資訊管理科系，但楊尚樵退伍之後的第一份工作，就是在桃園機場的消防隊，擔任約聘僱的消防員，後來經過特考，加入消防體系，也在2011年取得高級救護技術員（EMTP）的資格，現在於桃園市消防局的專責救護分隊、三民分隊。

在國際救護賽觀察其他國家的表現，楊尚樵說，其他國家的EMTP是由醫院訓練完之後，由指揮中心派遣出勤，「他們是從醫院出去、再回到醫院」，但台灣則是由指揮中心派遣，讓救護技術員在現場作為第一時間的處置後，再評估送往最適合的醫院，「台灣的EMTP真的比較厲害」。

面對高壓工作、每月400件起跳的救護量，楊尚樵還是保持相當樂觀的態度，他說，因為有一群很好的同伴，即便面對救護現場有不合理、不夠理性的情況，也能笑笑帶過，自嘲「人生就像一盤棋，有輸有贏，輸了沒關係、帥最重要」。

笑著說會繼續維持帥氣的那面，楊尚樵談起消防工作，坦言消防隊一天勤務最重的就是救護勤務，這也是直接攸關人命，期望桃園消防的救護能逐漸走向專責化。他指出，消防員在經過1,280個小時的專業訓練後，合格成為EMTP，技術上都沒有問題，但如果能將這些救護員専責専職，未來的緊急救護品質一定都能繼續穩定高水準。

(中時 )