萬聖節開趴，也能中西合壁、展現創意。華藝附小大玩化妝技巧，推出「德古拉VS鍾馗」萬聖走秀趴，舞台上精心打扮的妖怪們開心地向鍾馗與德古拉要糖，展現另類的萬聖節歡樂氣氛，學生們也透過活動了解中西文化的差異。

「德古拉VS鍾馗」活動主軸為「德古拉東渡」、「小鬼流竄」、「鍾馗給糖」、與「全體收服」。國小部主任張志鵬表示，「德古拉東渡」由高中部影劇科學生及國小部一、二年級同學，共同扮演各式鬼怪在菩提樹下伸展台走秀。 「小鬼流竄」則是一系列歡樂美語闖關活動。「鍾馗給糖」則是延伸不給糖就搗蛋的互動遊戲，在法力與群魔的對峙拉距中，鬼怪妖魔終於在糖果的誘惑媚力下屈服，劃下歡樂的句點。

扮演鍾馗的高中部影劇科學生趙晟安表示，化妝課程中曾習得特殊化妝技術，中西方鬼王相遇，是今年最酷、最特別的萬聖節慶活動。

華藝附小美籍教師Johnston Gosen認為，萬聖節變裝活動近年來相當熱門，校方鼓勵學生在藝術課程中發揮創意、動手體驗做道具，透過戲劇、遊戲等方式瞭解外國文化的多元樣貌。吳梅嵩校長表示，將萬聖節活動結合本土文化，不僅讓孩子們實踐所學，更能實現心中的想法、激發想像力，歡度獨特的萬聖節。

(中時 )