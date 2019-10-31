慶富造船公司5年前承包海軍獵雷艦，卻爆出以假文件詐貸、違法增資63億元，慶富負責人陳慶男一審被判重刑後，國防部在前年12月和慶富解除採購契約，沒入履約保證金17億多元後，向台北地方法院提告慶富公司，求償派員赴義大利監造費用等損失7705萬多元，法官今（31）日下午5時審結，判決慶富公司要給付7319萬2124元。

慶富造船承攬獵雷艦風波不斷，在爆出用假文件詐貸、違法增資等弊案後，刑事部分，陳慶男被高雄地院依偽造文書、違反銀行法等罪判刑25年，併科罰金1億500萬元；陳妻陳盧昭霞判刑1年6月；慶富少東陳偉志因棄保潛逃目前通緝中。同案被告簡良鑑也依偽造文書罪，判刑6月，得易科罰金。

民事部分，國防部認為慶富造公司無法繼續履約，除發函解約，並沒收履約保證金17億4665元，並向慶富求償建造獵雷艦支出技術務費、獵雷艦支出戰鬥裝置費、監造支出費和逾期違約金等款項共7705萬8180元。

北院審理後，法官認為慶富公司，確實違反雙方契約附加條款第15條第1項第7款「有破產或其他重大情事，致無法繼續履約」、第8款「未依契約規定履約，自接獲書面通知起10日仍未改正」等規定，構成可以解約事由，國防部既已合法解約，依債務不履行損害賠償法律關係，向慶富求償有理由。惟雙方因為已解約，履約保證金也已沒收，就沒有價金可抵扣逾期違約金，扣除這部分，判決慶富要給付國防部7319萬多元。

(中時 )