教育部今公布109學年大學日間學士班各系招生名額，個人申請招生比例占52.20％、考試入學23.06％，均比去年微幅上升，繁星推薦、其他管道的比例略下降，整體維持平穩。專家表示，明年考試入學招生比例穩住，這個管道不會被消滅。

教育部高教司長朱俊彰表示，明年各大學共要招10萬5697人，其中個人申請招5萬5169人、占52.20％；考試入學招2萬4373人、占23.06％；繁星推薦招1萬6077人、占15.21％；其他管道（如獨立招生）招1萬0078人、占9.53％。明年個人申請、考試入學招生比例，分別比今年增加0.31個百分點、0.37個百分點，變動不大。

朱俊彰說，教育部主張多元入學，因此各管道招生比例採「漸進、平穩」方式進行，不會大幅變動，以免造成外界不安。對於家長團體擔心部分校系考試入學招生名額太少影響弱勢生升學，教育部也進行管控，以更符合社會期待。

朱俊彰指出，教育部要求明年每個學系各管道招生比例，必須貼近全校平均，以考試入學比例來說，如果全校平均是30％，那個別學系最多只能減10個百分點，也就是至少要20％。

朱俊彰表示，教育部核定的明年考試入學招生比例是23.06％，但根據往年經驗，如果加上其他管道沒用滿而回流過來的名額，明年考試入學招生比例應該可以達35％到40％，其實不低。

至於各大學個人申請招生比例，教育部設定上限是45％，但學校如果有需要可以專案申請來提高。全國68所辦理個人申請招生的一般大學中，有46所學校超過45％。

升學專家劉駿豪表示，明年考試入學招生名額及比例均沒有下降，顯然是教育部刻意維持。過去家長們擔心考試入學管道會被逐漸消滅而影響弱勢生的升學，現在這種疑慮似乎沒有必要。

劉駿豪指出，清大材料系、台大材料系、台大機械系、台大化工系及成大電機系等二類組科系的考試入學招生名額，明年均增加；不過台大醫學系、牙醫系、高醫醫學系、牙醫系等三類組科系的考試入學招生名額均下降。整體來說，一類組（社會組）科系多以考試入學招生為主，二、三類組科系仍以申請入學招生為主。

(中時 )