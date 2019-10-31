中天綜合台36頻道《小明星大跟班》明（1）晚10點將播出主題「女明星素顏調查局」，邀請女藝人蕭淑慎、薔薔、元元、林采緹、安苡愛、何嘉文一同「素顏」上節目，且邀請小鐘、余祥銓代表男藝人的眼光排行，哪位女藝人素顏前後差異最大？並隨機街訪民眾認不認得素顏女藝人誰是誰呢？小鐘率先曝：「曾搭檔主持的女藝人素顏比路人還不起眼，在人群中根本找不到她！」表示女藝人有無化妝真的差很大！其中，曾是性感女神的蕭淑慎以鼻頭無粉刺黑頭、臉部肌膚零毛孔自稱；曾為黑澀會妹妹、說話風格直率嗆辣的薔薔則認為自己五官完美，素顏前後差異不大。

今年43歲的「蕭淑慎」拿下面具公開素顏後，令現場驚呼「不可能！看起來只有20幾歲『超逆齡』！」余祥銓更是看傻眼結巴的說：「看起來只有20幾歲，以前只注意到蕭淑慎的胸型與身材最漂亮，沒想到素顏的五官和臉型竟也完美，超逆齡！」蕭淑慎則表示：「我素顏不會到醜，但現在在螢光幕前曝光度較低，跟以前相比，走在路上較少人認出我。」

蕭淑慎素顏狀態相當好。（圖／中天提供）

被預測素顏落差最大的女藝人「薔薔」則認為自己的鼻子最美，並表示：「很多人都以為我鼻子是假的，還問我去哪做，但老娘的鼻子是百分之百真的！」揭曉素顏後竟被小鐘調侃：「妳很適合去拿大字報」薔薔自信回應：「我沒有包袱，就算沒洗頭沒洗澡仍可以出門逛大街」憲哥開玩笑道：「妳是因為有『知名度不高』的優勢，沒人知道妳才敢這樣出門亂晃！」薔薔立刻反駁：「我素顏出門買滷味還被粉絲認出，對方還說『妳化成灰我都認得』」余祥銓更補一槍：「七年前相約逛夜市，薔薔素顏戴眼鏡赴約，當下以為是家裡的瑪麗亞！」，笑翻眾人。但憲哥給予薔薔肯定：「妳有走紅的條件！主動表現自己、個性直率有特色，演藝圈缺少妳這種神經病。」

而被預測素顏落差第二大的「蛇姬林采緹」，素顏的氣色竟依然紅潤，膚況也好到自帶光芒。余祥銓震驚大讚：「看不出來已經是一個孩子的媽，身材膚質都好得不像話！」更曝：「二姊余苑綺產後膚況跟妳一樣好，但身材就不一樣了」林采緹卻無奈表示曾素顏沒打扮出門卻被網友酸「素顏像大嬸」，導致出門都會戴帽子掩飾自己的身分。蕭淑慎鼓勵她：「對於新聞報導、酸民的內文都不要看，眼不見為淨，只看自己照片美不美就好！」想看更多精彩內容請鎖定中天綜合台36頻道週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

(中時電子報)