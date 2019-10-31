王姓男子在星巴克偷拍3女如廁。（本報資料照片）

45歲家境富裕的王姓男子，去年8月被查獲將相機藏在內湖星巴克某店的女廁內，共計偷拍3名女客如廁，士林地方法院31日判決，考量王嫌犯後配合提供手機密碼，讓檢警查扣相關證物，態度尚可，判處6個月有期徒刑，得易科罰金可上訴。

判決指出，王為滿足一己私慾，竟以錄影設備，在咖啡店廁所安裝偷拍機具，無故竊錄3名女性如廁，嚴重侵害他人隱私，更造成3女身心遭受恐懼，留下難以抹滅之陰影。

王男在案發後出動提供手機密碼，讓檢警查扣犯罪物證，另也定期前往醫院就診，透過心理諮商矯正偏差行為，合議庭認為王尚有悔意，此外王也表示案發後丟掉工作，目前只能靠積蓄渡日，已婚還有3名子女需要撫養等，極力要求法官給予改過機會，但因王與3名被害人未達成和解，全案依妨害秘密罪，判處6個月有期徒刑。

去年5月24日，王男在內湖某星巴克廁所層板偷裝相機，見有女子如廁時，便以手機開啟遠端遙控偷拍，後遭另1名女子發現紅光，懷疑有人偷拍拔下鏡頭並報警處理，王見事跡敗露倉皇逃出店外。

警方經循線追查，去年8月在王男明水路豪宅將他逮捕，查扣手機相機等證物，發現至少有7千多張偷拍照片，經1年多的審理，士林地方法院31日做出一審判決。

(中時 )