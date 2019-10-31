新竹市長林智堅的產業之旅近日拜訪SEMI國際半導體產業協會台灣區總裁曹世綸，希望透過與SEMI合作，媒合世界級科技大廠進駐竹科X產業園區，並參與兒童探索館的科普教育策展、協助2020台灣設計展以及2021台灣燈會融入科技元素。

市府表示，SEMI為全球最重要的高科技產業協會之1，SEMI國際半導體產業協會長期致力於促進半導體、微機電與感測器、光電及化合物半導體、綠色能源等產業發展，自1970年成立至今，連結超過2200家全球會員公司及超過130萬名專業人士。

此次會面不僅可增加市府與產業交流，也邀請SEMI協助竹科X邀請科技大廠進駐，並參與兒童探索館建設、2020台灣設計展與2021台灣燈會等國家級活動。

而市長林智堅是在去年展開產業之旅，希望了解產業需求、並增進合作，從科技、農業、在地傳統產業到國家級研究中心，目前已拜訪隆勤實業、智邦科技等15家企業。

林智堅說，此次拜訪SEMI之後，期待未來雙方有更多合作，並結合市府在地資源與SEMI的全球資源，串聯更多跨國企業進駐新竹市，創造就業機會，協助台灣半導體產業再升級。

曹世綸則表示，非常感謝市府參與台北國際半導體展與工研院自駕車計畫，新竹科技產業蓬勃發展，市府與SEMI都將成為地方政府與企業積極合作典範，他強調，會從地方政府的角度去思考出發，協助產業界與竹市共同發展。

他同時指出，高科技產業的人才資源，始終是推動技術研發的關鍵要素，透過SEMI基金會長期推廣的STEM生涯探索計畫，可讓更多年輕學子對科學、科技、工程、數學領域產生學習興趣，並鼓勵其規畫相關職涯方向。

(中時 )