台南市後壁區樹人國小雖然學生人數不到百人，但美術教育非常出色，吸引不少學區外的孩子前來就讀，尤其版畫更是該校的特色，在前老師吳鴻滄、現任美術老師趙培茹等人指導下，孩子們很享受畫畫的樂趣，歷年作品還製成桌曆、集結出版，在今年的台南市學生美術比賽中，版畫類14件參賽作品全數得獎，揮出全壘打成績，在中、高年級組也拿下雙料冠軍。

近年來受到少子化、農村人口外移等因素影響，有些學校招生不易，樹人國小位於後壁烏樹林，也算是偏鄉小校，但10幾年來學生人數變動不大，然而組成比率大不相同，以前學生幾乎來自周邊聚落，但今年69名學生，竟然有60個來自外學區，自由學風跟美術教育應扮演重要角色。

樹人國小的美術教室貼滿孩子們的作品。（莊曜聰攝）

從啟蒙老師吳鴻滄開始，版畫就成為該校美術教育的特色，加上接棒的老師洪千婷、現任的趙培茹，累積近20年的時間，打下紮實的基礎，由於版畫不像素描、寫生，需要長時間才能完成，對孩子也產生良性影響，培養出他們獨特的觀察力及作畫的耐心。

台南市後壁區樹人國小雖然是偏鄉小校，但美術教育非常出色，尤其是版畫，日前甚至還集結歷年作品成冊出版，今年校方參加台南市學生美術比賽，14件作品通通上榜，揮出全壘打，成績傲人。（莊曜聰攝）

樹人國小校長劉裕承說，這次14件參賽作品通通得獎，還拿下雙料冠軍，更難能可貴的是中、高年級第一名都是首次參加比賽，因為堅持全員創作理念，也會從全部人的作品中挑選參加，並盡量讓每個人都有亮相機會，也不是為了比賽而作畫，能得到評審肯定，孩子們都非常開心。

台南市後壁區樹人國小雖然是偏鄉小校，但美術教育非常出色，尤其是版畫，日前甚至還集結歷年作品成冊出版，今年校方參加台南市學生美術比賽，14件作品通通上榜，揮出全壘打，成績傲人。（莊曜聰攝）

獲獎作品幾乎都是孩子學習及日常生活的體驗，構圖跟用色呈現明顯的個人風格，感受得到自由奔放的創作感，台北晨安公司董事長楊佩正是樹人國小校友，他得知又有好表現，也將把這次所有參賽作品收錄在該公司的2020桌曆中，給學校及學弟妹最直接的鼓勵及支持。

(中時 )