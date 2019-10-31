◎高巿議會審總預算 藍綠爆流血衝突

高雄巿議會31日審查高雄巿政府明年度總預算，由於高雄巿長韓國瑜請假，民進黨議員發動突襲罷占主席台，隨後國民黨團進場回防，雙方爆發肢體衝突，藍營劉德林在衝突中臉部濺血，綠營林宛蓉也因後腦撞地送醫。

◎高價挖學姐挨批物化女性 柯喊冤：政治謀殺

韓粉名嘴陳揮文建議，國民黨總統參選人韓國瑜陣營應把北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩也挖角過去，台北市長柯文哲竟對此表示「價碼要出得夠高啊！」令北市議員王鴻薇31日在市政總質詢痛批，又在物化學姐，柯團隊根本是沙文主義；柯答詢解釋，意思就高薪聘請，別過度解讀，更不滿表示「這就是政治謀殺、人格謀殺！」

◎太陽花學運判決 柯：以警局態度絕對要上訴

太陽花學運國賠案14人獲賠逾百萬，對於是否支持北市警局上訴，台北市長柯文哲31日在市議會市政總質詢時指出，以警察局的態度絕對要上訴，但要想一個政治解決的辦法。警察局長陳嘉昌則說要上訴。

◎普悠瑪列車缺失致出軌 台鐵向日商求償6.1億元

去年10月底發生普悠瑪列車出軌事故，造成18人死亡、288人受傷，台鐵局今日表示，由於普悠瑪列車缺失與事故有關，因此已委託中桂法律事務所，正式向普悠瑪列車製造商日商住友提告，求償金額共6.11億元。另台鐵表示，特檢小組發現，普悠瑪列車上有多項缺失待改革，台鐵也將持續依約要求賠償。

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(中時電子報)