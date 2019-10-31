桃園市公務人員員額，受限地方制度法，上限約給到8成，市議員林政賢表示，市府32個局處已經滿編，但有7、8個局處希望可以成立二級機關，不過還要看可增加多少人力，才能確定要成立哪些機關，人事處長張建智表示，航空城施工處是必要成立，因為跨局處單位，在人力之前，先用任務編組方式處理。

根據了解，桃園市目前人口224萬，預估達到225萬就可以從7200個公務員額上限增加9000人，林政賢指出，目前公務人員未滿編7200人，現階段大約有6180人左右，約8成左右，未來人口數達標之後，會補滿7200人嗎？

張建智表示，市長鄭文燦在施政報告時曾指出，人事總處有跟他協調，如果市府有急迫優先會支持原額增加，但預估只有4、500人左右。

「你要到人事總處任參事，希望要多幫桃園市！」張建智昨在市府人事處為最後一天上班，不少議員恭喜他，也希望趕緊幫已升格多年的桃園市，補滿員額數。

目前航空城施工處應該是最確定會成立的二級機關，而衛生局食品管理暨檢驗科長還兼任藥政科長，議員也有督促，希望可以成立食品藥物管理處，至於其他單位還在研議。

(中時 )