薑麻園出關古道觀光設施整備工程將完工，旅遊休憩環境更加完善。（文觀局提供／巫靜婷苗栗傳真）

檢整苗栗縣大湖鄉薑麻園區域內，遊客常造訪的景觀登山步道，苗栗縣政府獲交通部觀光局補助900萬元、縣府自償款216萬元及配合款，辦理「大湖鄉薑麻園出關古道觀光設施整備工程」，歷時1年時間，文觀局指出，工程將於今年11月上旬完工，提供遊客更舒適的遊憩環境。

薑麻園為全國10大經典農村，位於大湖與三義的交界，海拔500至800多公尺，氣候狀況良好時，常有雲海景色出現，頗具盛名，又因為地形、土質、氣候等特殊條件，先民刻苦耐勞，擁有種植薑麻技術與經驗，故取名為「薑麻園」。

文觀局說明，大湖鄉薑麻園出關古道觀光設施整備工程，改善內容包階梯步道鋪面改善、節點休憩空間、棧道階梯設置、安全防護欄杆、入口意象空間環境營造、導覽解說及方向指引設施等設施，工程自去年11月上旬開工，10月底邁入收尾，將於今年11月初完工驗收。

工程營造整體觀光環境氛圍，提升地方休憩及景點規模，文觀局長林彥甫表示，大湖擁有豐富歷史文化與天然景觀，四季皆有蔬果可採，結合台3線沿線景點，吸引眾多遊客體驗精緻農業，透過古道檢整，強化文化觀光意象，可使旅遊休憩環境更加完善。

(中時 )