彰化第三選區立委參選人謝衣鳳，自從宣布參選後積極走訪基層爭取選民認同，也深入地方探討在地產業，發現彰化有許多在不同角落默默耕耘的年輕人，謝衣鳳說彰化從不缺人才，缺的是舞台，今日特邀竹塘青農詹喬錠、二林甜點哥張宏岳及醚頌坊老闆陳淑盈三位彰化青年創業家，分享他們返鄉創業路程及願景，鼓勵年輕人勇敢追夢。

謝衣鳳說，過去一年多來走訪各地拜會行程中，結識了許多優秀青年，深入了解後發現每個人背後都有不同的故事，這些故事背後除了理想，還有對彰化這片土地滿滿的愛，希望藉由他們的故事，喚起年輕人才回流，為彰化注入新血並重現地方生機。

青年返鄉翻轉地方活動當天，3位在地青年創業家與大家分享，像詹喬錠在外打拼20餘年因為對阿公的思念與這片土地的熱愛，毅然決然回到家鄉種田，年紀輕輕的陳淑盈從高雄餐旅大學畢業後，希望能為家鄉做點事情，在不顧朋友勸阻下回到埔心，只為了讓故鄉的親朋好友吃上一口她親手做的甜點，

謝衣鳳說，其實還有很多高手隱藏在民間等著我們去發掘，未來讓彰化不管是美食、農產品，各式各樣我們平常努力的成果，讓全世界都看到，今天的「衣起讓彰化被看見」紀錄片發表會只是一個起點，未來還有更多返鄉青年的故事與大家分享，希望能夠帶起青年返鄉效應。

(中時 )