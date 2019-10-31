由《醉後大丈夫》（The Hangover）、《阿姐萬萬醉》（Bad Moms）編導雙人組再度聯手的喜劇《神機有毛病》（Jexi），由《歌喉讚》亞當迪凡（Adam DeVine）領銜主演，喜劇天后蘿絲拜恩（Rose Byrne）成為本片關鍵角色。不過這回她只聞其聲、不見其人，成為手機人工智慧助理「潔西」的「聲優」。

事實上，早在蘿絲拜恩為《AI終結站》的機器人配音時，就被該片導演狂讚：「新版Siri該找妳配音！」沒想到過沒多久，她就受到導演青睞，幫類似Siri的「潔西」配音。她在片中成為手機助理，被男主角握著滑來滑去，理當要成為男主角的生活得力助手，沒想到這助理卻反骨到爆，更火力全開對男主角毒舌嗆聲，粗口連發「你老闆是他媽的智障！」「你女友有估狗地圖嗎？他媽的遜斃了！」甚至當男主角設定鬧鐘功能後，響起來的不是音樂，而是潔西的怒吼：「起床！你這王八！」，蘿絲拜恩笑說：「這真的太黑暗了，我寧願去抱我的小孩或愛人，也不要像這樣的手機！」

亞當迪凡飾演重度依賴手機的宅男。（采昌提供）

錄音獻聲就像是為動畫配音，但潔西這個角色還包含一項特殊挑戰。蘿絲拜恩表示：「在真實世界當中，人工智慧語音會用真人錄製一個句子，接著再使用高超的軟體銜接。要一個人完全重現是不可能的，會透過電腦後製，讓聲音聽起來更像機器人。在我替潔西錄音之後，他們找來一位特殊音效師替我微調，好讓我的聲音能完全聽起來像個機器人。」

劇情描述菲爾（亞當迪凡飾演）是個重度依賴手機的宅男，生活大小事完全仰賴手機中的人工智能協助。某天，菲爾不小心摔壞了原本的手機，於是被迫換了一台全新的手機。只不過，新手機內建的人工智能「潔西」（蘿絲拜恩配音），似乎是個嚴重的瑕疵品，不但天天跟菲爾唱反調，甚至自作主張幫他向心儀對象凱特（亞利珊卓希普飾演）告白，讓他被誤會是變態跟蹤狂，以各種出糗慘烈收場。不過在一連串誤打誤撞當中，菲爾的生活也產生微妙變化。他甚至在潔西的協助當中，成功與凱特墜入情網。怎料，因此慘遭冷落的潔西，竟開始忌妒起凱特，於是決定用自己在網路世界的力量，讓自己在這場「人機三角戀」中取得絕對優勢。電影11月15日在台灣上映。

(中時 )