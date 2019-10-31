市議員牛煦庭強力建議市府主動架設實體「市債鐘」，捍衛市民知情權，也時時惕勵市府遵守財政紀律。（市議員牛煦庭提供／甘嘉雯桃園傳真）

中央統籌分配稅款2020年通知分配金額，桃園市為214.27億元，在6都中，僅略高於台南市的205.97億元，分配金額為6都第五，但如與台北市的441.17億元及新北市的337.48億元，則是天差地別，市議會藍、綠及無黨議員都認為分配與創稅不成比例，財政局長歐美鐶表示，這是因為計算公式及項目，對桃園很不公平，市府會再極力反映與爭取。

行政院通過廢止印花稅，多名議員指出，對桃園市的影響，是減少10億元的財源，「真的影響很大！」，加上大公司在台北市設址，工廠在桃園，「我們一毛稅收也收不到！」

桃園近年建設起步，包括軌道工程都逐步進行，議員說，截至今年9月底為止，桃園市的長短期公共負債已擴大到420億元，與2018年底相比，負債增加94億元，如與2015年相比較，增加的債務高達204億元，桃園市債務逐年擴大，債務成長幅度為6都之冠，若不再設法開源節流，桃園市將是下個負債3000億元的高雄市。

「您有沒有看過國債鐘？國外的國債鐘長這樣，財政部的比較陽春，用跑馬燈」，牛煦庭議員說，他發現明年度各附屬基金會預算還沒送到議會，去年也是延遲，甚至是到了當年才以臨時會追認的方式處理。

市議員黃敬平說，開源節流還需要加緊腳步，部分工程單位的開工典禮還會通知民眾領取餐盒，「這些都是不必要的支出」。

(中時 )