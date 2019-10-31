乾燥季節將屆，台東林管處關山工作站於今日召開防火座談會，會中除向民眾宣導山區用火安全及森林火災防救機制外，也就民眾關心的議題，如租地管理、林產物採取或漂流木撿拾等，進行宣導與交流。

防火座談會包括台東縣警察局關山分局、台東縣消防局關山大隊、鄉鎮公所、礦區與造林業者、富興與廣原社區發展協會、部落居民及租地林農約60人參與。

會場也展示森林護管員防救災裝備，讓參與座談會民眾明瞭體會，穿戴防火裝備撲滅火災的艱辛。台東縣消防局關山大隊也於會中進行居家防火宣導，使座談會場增色不少。

會中也向民眾宣導，如果發現山區有可疑人車出沒，請立即通報林務或警察單位，如因此人贓俱獲，發給5萬元以下獎金，案件經偵查終結起訴後最高可發300萬元獎金。

關山工作站主任吳文雄表示，森林保護除了依靠森林護管員加強巡護防患未然外，更需要民眾與各單位支援協助，尤其毗鄰國有林地之部落社區巡守隊的協助，以增森林火災防範工作效果。

民眾有發現森林火災或盜伐不法情事時，請撥打林務局保林「防火」及「檢舉」專線0800-057-930（林-務-局-救-山-林）、0800-000-930（您-您-您-救-山-林），或撥打『119』緊急電話，一起為保育森林資源盡心力。

(中時 )