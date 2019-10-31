苗栗縣西湖鄉農會將於11月9、10日，舉辦甘藷農業之旅，親子焢窯推廣活動。（巫靜婷攝）

西湖甘藷品質優良，口感佳，深受消費者喜愛。（巫靜婷攝）

西湖出產白柚與甘藷，燜烤的甘藷香甜鬆軟，風味絕佳。（巫靜婷攝）

推廣西湖白柚與甘藷，苗栗縣西湖鄉農會將於11月9、10日，舉辦甘藷農業之旅推廣活動，今年受氣候暖化影響，甘藷產季延後、產量下降，影響價格上漲，總幹事郭豐文邀請親子體驗焢窯、烤甘藷樂趣，不僅報名費降價，報名2組再送1箱白柚，物超所值。

苗栗縣長徐耀昌、鄉長高阿賜及地方各界，今日在五龍宮前為活動揭開序幕，農會指出，今年受天氣炎熱影響，以往於10月開始採收甘藷，今年稍微延後，產量減少影響收購價格，目前甘藷產地價每斤飆到20元至25元間，製作冰藷成本提高，但農會吸收成本，冰藷售價不變。

西湖鄉今年種植甘薯面積約20公頃，郭豐文表示，為推廣西湖農產，將於下周末於飛龍大橋旁周邊農田，舉辦親子烤甘藷及農產促銷活動，焢窯即日開放報名，每組為5到7人，報名費降至250元，2組同時報名送1箱白柚，限量100箱，送完為止，另提供結窯協助，每窯酌收工本費100元。

郭豐文說，除了烤甘藷，農會提供訂餐服務，客家風味餐「四炆四炒」，每桌2800元，活動中也能品嘗到，訂餐專線請洽037－921718農會推廣股，另外，配合農糧署推廣國產雜糧，嘉義縣新港鄉農會的黑豆也會同步亮相，現場還有社區表演，歡迎舊雨新知共襄盛舉。

(中時 )