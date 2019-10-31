快取寶案30名被告無罪 嘉義地檢：遺憾、無奈 17:452019/10/31 中時 廖素慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義地方法院今天宣判快取寶30名被告無罪。（廖素慧攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義地檢署偵辦快取寶非法吸金188億案，起訴33人涉嫌銀行法，除主嫌孫岳澤夫妻等3人在逃未審理，今天下午嘉義地院對其餘30名被告宣判無罪，嘉義地檢署回應表示，深感遺憾，並為眾多被害人權益未獲確保深感無奈。 嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，該署對於地院判決30名被告均無罪，深感遺憾，也為眾多被害人權益無法獲得確保深感無奈，收到判決後，將針對判決理由不當之處提起上訴，相信正義將終獲實現。 快取寶吸金188億 在逃孫岳澤等3嫌外其餘被告都無罪 (中時 ) #嘉義 #判決 #被告 #無奈 #地檢署 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市連儂牆海報遭陸客撕毀 依毀損緩起訴處分 14:422019/10/28 社會 殺警重犯郭士均潛逃大陸 偷渡小金門遭捕 15:562019/10/28 社會 立委辦公室主任被控性侵女記者未遂 2女遭反控誣告 16:182019/10/28 社會 夜店殺警犯郭士鈞 偷渡返台被逮 04:102019/10/29 社會新聞 地檢反賄選 快閃舞蹈吸睛 04:102019/10/30 地方新聞 陸將加強力度 打擊惡意欠薪問題 21:372019/10/30 財經 太陽花學運判決 柯：下令的該另外處理 11:312019/10/31 政治 太陽花學運判決 柯：以警局態度絕對要上訴 15:202019/10/31 政治 嘉義市政府與嘉義大學簽約合作 共創好嘉義 15:412019/10/31 生活 快取寶吸金188億 在逃孫岳澤等3嫌外其餘被告都無罪 17:272019/10/31 社會 社會熱門新聞 台灣惠普前董事長黃河明墜樓不治 - 社會 攜箭搭高鐵被請下車 怒告高鐵董事長等4人 - 社會 北港香爐？7男警與1女警搞不倫 - 社會 鶼鰈情深 黃河明妻子沈啟為我首位女民航局長 - 社會 罵陳明文「臭卒仔」被告 林國慶請法官直接判 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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