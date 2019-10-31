嘉義地檢署偵辦快取寶非法吸金188億案，起訴33人涉嫌銀行法，除主嫌孫岳澤夫妻等3人在逃未審理，今天下午嘉義地院對其餘30名被告宣判無罪，嘉義地檢署回應表示，深感遺憾，並為眾多被害人權益未獲確保深感無奈。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，該署對於地院判決30名被告均無罪，深感遺憾，也為眾多被害人權益無法獲得確保深感無奈，收到判決後，將針對判決理由不當之處提起上訴，相信正義將終獲實現。

(中時 )