雲林縣北港鎮百年牛墟原址因河川局進行整地，去年7月遷至市郊私人土地，本月底土地租約到期面臨散市困境，經雲林縣政府與河川局合作，提前完成牛墟原址整建工作，將於11月9日遷回原址，解決了牛墟散市的問題。

水利署「北港溪魅力河段」工程去年7月動工，其中包括北港牛墟環境整治，牛墟承租單位北港鎮農會因此將牛墟遷至鎮郊民樂路1處空地，經過1年多營運，10月底土地租約到期，但牛墟原址卻遲遲無法啟用，引發民眾與攤販關切。

百年北港牛墟不散市，將遷回北港溪畔原址。（張朝欣攝）

北港鎮農會總幹事林翠香表示，民樂路牛墟土地租約到期，牛墟原址卻來不及啟用銜接，將造成空窗期，攤販無法進駐北港牛墟，只能另尋他處做生意，時日一久，牛墟可能面臨散市危機，讓農會非常憂心。

林翠香說，所幸雲林縣長張麗善得知牛墟困境，立即與水利署第5河川局溝通協商，合力提前完成牛墟原址的工程驗收程序，目前正由農會加緊腳步進行牛墟原址的周邊設施，並訂於11月9日正式啟用。

林翠香感謝民樂路牛墟用地的地主，願意將租期延至11月6日，讓每逢國曆3、6、9日的牛墟得以無縫接軌，9日開幕當天農會將準備3000份小禮物送給民眾，一起慶祝牛墟重回北港大橋下的原址。

地方民眾指出，全台目前僅存北港、善化、鹽水3處牛墟，北港牛墟已有百年歷史，雖因時代變遷已沒有牛隻交易，卻發展出獨特的市集文化，攤販非常多元，各種物品應有盡有，充滿古早市集風情，有必要永續經營加以傳承。

(中時 )